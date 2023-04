Galtier : Il confirme le divorce au PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais annoncé sur le départ au PSG, Christophe Galtier se retrouve considérablement affaibli par la tournure de la saison et les 8 défaites déjà concédées depuis le début de l’année 2023. Un journaliste confirme d’ailleurs la rupture entre l’entraîneur français et une partie de son vestiaire.

Christophe Galtier le PSG, c’est bientôt la fin ? Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, le Qatar envisage initialement de continuer l’aventure avec son entraîneur ainsi que Luis Campos la saison prochaine, mais tout dépendra de la tournure de la fin de saison en championnat. Et avec les derniers résultats du PSG qui reste sur deux défaites de rang et se retrouve ainsi menacé pour le titre, le sort de Galtier pourrait rapidement être scellé…

« Les joueurs se posent des questions »

Dimanche, après la défaite face à l’OL (0-1), Nuno Mendes était resté assez évasif en zone mixte quant au futur de son entraîneur au PSG : « Je ne me focalise pas là-dessus. Mon travail est de jouer et en ce qui concerne l’entraîneur, c’est le staff qui gère ça. Ce n’est pas nous, les joueurs, qui payons le salaire du coach. Nous, on est payé pour jouer et être sur le terrain et c’est ce qu’on va faire. On n’a pas à se préoccuper du reste ». De son côté, le journaliste Fabrice Hawkins de RMC Sport évoque pourtant une rupture entre Galtier et une partie de son effectif : « Dans le vestiaire du PSG, de nombreux joueurs se posent des questions sur Christophe Galtier, sur ses séances d'entraînement, sur ses compositions d'équipe, sur le fait que certains soient mis en avant par rapport à d'autres », a-t-il confié.

Galtier lâché par une partie du PSG