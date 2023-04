Révolution attendue au PSG, il crie au scandale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Compte tenu de la situation actuelle au PSG, l’avenir de Christophe Galtier est au cœur de toutes les spéculations. Son départ pourrait même être acté dans les prochains jours. Mais pour Jérôme Rothen, ce n’est pas une bonne solution.

Dimanche contre l'OL, le PSG a concédé sa huitième défaite en 2023, le tout en 18 rencontres. Cela permet à Lens et l'OM de revenir à six points dans la course au titre, et surtout, cela fragilise la position de Christophe Galtier sur le banc parisien. « Tout le monde se bat. Suis-je résigné ? Non. Vais-je me battre ? Oui. Je vais me battre, jusqu’au bout pour aller chercher ce titre. Il faudra évidemment avoir un autre comportement », confiait toutefois l'entraîneur du PSG dont l'avenir ne tiendrait pourtant plus qu'à un fil. Il pourrait même jouer sa tête lors des deux prochains matches contre l'OGC Nice et le RC Lens. Mais pour Jérôme Rothen, il ne faut pas se séparer de Christophe Galtier.

«Très mauvaise recrue», une star du PSG prend cher https://t.co/A1z1GPxHLd pic.twitter.com/vIpgGJ3fcj — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

«Je pense qu’il ne faut pas écarter Christophe Galtier»

« Je pense qu’il ne faut pas écarter Christophe Galtier. Pourquoi plus lui que les joueurs, qui se foutent de la tronche de tout le monde depuis pas mal de temps? Les résultats de Paris en 2023, c’est une catastrophe. À tout point de vue », assure dans premier temps l’ancien numéro 25 du PSG avant de fracasser les joueurs.

«Le problème, c’est qu’aujourd’hui, ils n’ont plus cette réussite»