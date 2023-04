Il rêve de revenir, le PSG lui ferme la porte

La rédaction

Le PSG prépare déjà la saison prochaine, qui se fera sans doute sans Christophe Galtier. Luis Campos, s'il reste, va devoir se mettre au travail après une première année délicate. Le mercato estival a vu débarquer des joueurs comme Fabian Ruiz, Carlos Soler, Hugo Ekitike, Renato Sanches, Nordi Mukiele et Vitinha. Un recrutement qui ne porte pas ses fruits. Le mercato hivernal a lui été inexistant, avec aucune arrivée. De quoi donner des envies à Leonardo de revenir au PSG.

Leonardo a une belle expérience au niveau du recrutement au PSG. Entre 2011 et 2013 il a fait venir Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Thiago Silva, Javier Pastore... Son retour en 2019 s'est accompagné de moins de réussite. Et il a été remercié l'année dernière. Néanmoins, selon Foot Mercato , il regarderait toujours ce qui se fait du côté de la capitale française.

Leonardo aimerait revenir au PSG

Suite à son départ du PSG, seul le club de Valence avait émis l'envie de faire venir le Brésilien en tant que directeur sportif. Mais cela ne s'est pas fait car Leonardo « serait grillé » dans le milieu du football. Mais selon Foot Mercato , Leonardo regarderait toujours ce qu'il se passe au PSG et une quatrième aventure (en plus de celle en tant que joueur) ne lui déplairait pas.

Le PSG a tourné la page Leonardo