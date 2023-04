Il balance du lourd sur le patron du PSG

Arnaud De Kanel

Le PSG se retrouve plongé dans la plus grande crise sportive de l'ère QSI. Et encore une fois, quand ça ne va pas, la faute est remise sur le dos de l'entraineur plutôt que sur celle de la direction. Daniel Riolo en a assez et il a lâché d'énormes révélations au sujet de Nasser Al-Khelaïfi.

Face à l'OL, le PSG s'est incliné pour la 8ème fois depuis le début de l'année. Chaque année, le même scénario se répète au sein du club de la capitale à ce moment précis de la saison. Le PSG est éliminé de la Ligue des champions et il faut tout changer La faute est constamment mise sur le dos de l'entraineur alors que la source des maux parisiens pourraient provenir d'autre part. Et si le problème résidait avant tout dans la direction parisienne incarnée depuis l'arrivée du Qatar par Nasser Al-Khelaïfi ? C'est en tout cas ce qu'estime Daniel Riolo, pas tendre avec le boss du PSG qui se serait entouré de personnes incompétentes.

«Des gens sans compétences»

« C’est une nébuleuse incroyable autour de Nasser Al-Khelaïfi. Des gens sans compétences, des gens qui n’étaient rien il y a cinq ans, qui sont devenus hyper importants, des rouages essentiels dans ce club. Des gens dont le grand public ne connaît même pas le nom, qui ont été parfois abordés. Des emplois qu’on donne, toute la sécurité du Camp des loges donnée aux habitants d’une même ville des Yvelines. Ce sont des courtisans partout, des emplois distribués… », a révélé Daniel Riolo dans l'After Foot , avant de poursuivre.

«Tout le monde se gave»