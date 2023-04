Terrible annonce pour le PSG, l’OM peut rêver

Arnaud De Kanel

Pour la 8ème fois depuis le début de l'année civile, le PSG a chuté. Suite à ce nouveau revers, le championnat de France est totalement relancé. L'OM et le RC Lens ne sont plus qu'à six points et menacent sérieusement le club de la capitale. Daniel Riolo pense que le PSG a de grandes chances de se faire doubler.

A côté de son sujet, le PSG s'est de nouveau incliné face à l'OL dimanche soir. Au classement, les Parisiens sont toujours leaders mais voient le RC Lens ainsi que l'OM se rapprocher dangereusement. Au vu de la dynamique actuelle, difficile d'imaginer le club de la capitale remporter tous ses matchs et gagner le titre facilement. De plus, le PSG affrontera l'OGC Nice et Lens lors de ses deux prochains matchs. Daniel Riolo ne voit pas les hommes de Christophe Galtier s'imposer face à ces deux adversaires.

«Si l'un des deux poursuivants gagne 8 matchs sur 10, je met un billet sur le fait qu'il sera champion»

« Il y a 15 jours, j'ai dit sur ce plateau que le titre ne dépend pas du PSG. Pour moi, cela dépend de Marseille et désormais de Lens. Si l'un des deux poursuivants gagne 8 matchs sur 10, je met un billet sur le fait qu'il sera champion. L'OM a encore 9 matchs et doit en gagner 8. La contreperformance face à Montpellier va leur faire mal. Comme celle contre Strasbourg » a lancé le journaliste dans l'After Foot sur RMC . Daniel Riolo craint le pire pour le PSG.

«On se donnera rendez-vous après le match de Lens...»