Deschamps l’attaque en justice, Riolo lui répond

La rédaction

Didier Deschamps a porté plainte contre Daniel Riolo hier, ce mercredi 29 mars, pour diffamation. Le sélectionneur des Bleus n'a pas du tout apprécié les récentes sorties du journaliste à son encontre depuis le début de l'année 2023. Il avait attaqué le Basque après plusieurs épisodes ayant émaillé la FFF, à savoir la prolongation de Deschamps à la tête des Bleus jusqu'en 2026, la mise en retrait de Noël Le Graët et la retraite de Karim Benzema. Mis au courant ce jeudi, Daniel Riolo a répondu.

Depuis le début de l'année, l'éditorialiste de RMC Daniel Riolo avait traité Didier Deschamps de menteur en affirmant que « Deschamps nous a menti de A à Z, mais le mensonge est quelque chose qu'il manie parfaitement. » Il avait également ajouté que « Noël Le Graët est le pantin de Deschamps » et que si ce dernier « était un joueur petit et juste un porteur d'eau, personne n'y pouvait rien », tout en lui disant « contente-toi de ce que tu as eu sans déverser la haine sur les autres . »



Zidane snobé pour Deschamps, c’est totalement validé en équipe de France https://t.co/zVVGhdVfUL pic.twitter.com/J4S1I0J4ZG — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

« Un acharnement insupportable »

A travers une dépêche de l'AFP , l'avocate de Didier Deschamps, Me Isabelle Wekstein a pris la décision de défendre son client car « Didier Deschamps n'a aucun problème avec la critique, même acerbe, mais là, il est attaqué sur sa probité, son honnêteté. M. Riolo dit de lui que c'est un manipulateur, un menteur, ce sont des propos insupportables, c'est un acharnement permanent. »

« Je prends acte »