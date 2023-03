Équipe de France : Deschamps prend une très grosse décision, Guendouzi lui répond

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que l’équipe de France vient de vivre son premier rassemblement de l’année, Didier Deschamps a décidé de se passer d’un mondialiste : Matteo Guendouzi. Le milieu de terrain de l’OM, déçu de ne pas apparaître dans le groupe, est revenu sur le sujet en conférence de presse.

Pour le premier rassemblement de l’année, Didier Deschamps a apporté quelques corrections à son groupe. Au-delà des joueurs qui ont pris leur retraite internationale, le sélectionneur de l’équipe de France a décidé de se passer de Matteo Guendouzi. Moins en vue depuis son retour de la Coupe du monde, le milieu de terrain de l’OM a même connu le banc de touche à plusieurs reprises, ce qui explique sûrement son absence dans le groupe des Bleus .

Guendouzi absent de la liste de Deschamps

De retour dans le onze de départ de l’OM lors du dernier match contre le Stade de Reims, Matteo Guendouzi espère figurer dans la prochaine liste de Didier Deschamps au mois de juin. Khéphren Thuram, qui a pris sa place pour ces deux rencontres, n’a presque pas eu de temps de jeu. Présent en conférence de presse en marge de la rencontre entre l’OM et Montpellier, Matteo Guendouzi est revenu sur cette absence en sélection.

« Marseillais à vie ! », promesse tenue pour Dimitri Payet ? https://t.co/vr11J8J6oA pic.twitter.com/wislVhJeCR — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

«Ça a été un peu dur mentalement»