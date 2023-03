Un clash éclate avec Guendouzi, l’OM mis sous pression

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé à l’OM l’été dernier, Igor Tudor a rapidement imposé ses idées au vestiaire marseillais. Sa méthode est réputée difficile et les joueurs ont pu en faire l’expérience, c’est d’ailleurs pour cette raison que certains clashs ont éclaté, notamment avec Matteo Guendouzi. Le coach olympien est revenu sur ces frictions du début de saison, expliquant que tout était clair avec la direction.

L’été dernier, l’OM a tout chamboulé ou presque. Après le départ aussi express qu’inattendu de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a dû trouver un entraîneur rapidement et a opté pour Igor Tudor. Méconnu du football français, le technicien croate a très vite imposé ses idées à l’OM, ce qui n’a pas plu à tout le monde. Sa méthode est très difficile à assimiler et Igor Tudor n’hésite pas à insister, quitte à appuyer là où cela fait mal. C’est d’ailleurs pour cette raison que les débuts ont été difficiles, Tudor s’est d’ailleurs pris le bec avec plusieurs joueurs dont Matteo Guendouzi et Gerson.

«Je viens si c'est comme ci et comme ça»

Pas de quoi inquiéter l’ancien entraîneur du Hellas Vérone. « La clé a été le premier rendez-vous avec le président (Pablo Longoria) et le directeur (Javier Ribalta), avant de signer ici. Je leur ai dit : "Je viens si c'est comme ci et comme ça, vous êtes derrière moi ou pas ?" Ils m'ont dit oui, on te soutiendra, viens faire ce que tu veux faire. Je devais être sûr que nous allions dans la même direction. Parce que si nous n'avons pas la même vision d'un club, de comment doit être dirigée une équipe, avec une hiérarchie très claire, moi je ne viens pas. Il y a un rapport très sincère entre nous, avec des valeurs que nous partageons, et cela n'arrive pas partout », a expliqué Igor Tudor dans un entretien accordé au journal L’Équipe .

«Ceux qui ne sont pas contents peuvent trouver un autre club»