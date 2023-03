Guendouzi : Ils balancent sur le mercato de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'heure de la fin approche pour Mattéo Guendouzi. Arrivé à l'OM en 2021 en provenance d'Arsenal, le milieu de terrain aurait de grandes chances de quitter Marseille en fin de saison. En fin de cycle, l'international français de 23 ans pourrait rejoindre la Premier League pour une quarantaine millions d'euros.

Courtisé par Aston Villa l'hiver dernier, Mattéo Guendouzi devrait quitter l'OM lors du prochain mercato estival. Loin d'être indiscutable sous les ordres d'Igor Tudor cette année, l'international français est en fin de cycle comme le souligne Mourad Aerts.

« C’est le moment pour toutes les parties de se séparer »

« C’est le moment pour toutes les parties de se séparer. Je ne sais pas s’il a un avenir à l’OM » a confié le journaliste de Football Club Marseille et de So Foot au micro de RMC. L'OM espérait le vendre pour au moins 40M€, mais selon Jonatan MacHardy, cette somme ne devrait pas être atteinte.

Un transfert à 40M€ évoqué