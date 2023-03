Mercato : Cette folle révélation sur Lionel Messi

Thibault Morlain

Aujourd’hui au PSG, Lionel Messi avait auparavant fait toute sa carrière au FC Barcelone. C’est en Catalogne que l’Argentin s’est révélé aux yeux de tous et est devenu le meilleur joueur du monde. Mais voilà, cette histoire aurait pu être différente. En effet, selon les dires en provenance d’Espagne, Messi aurait pu évoluer chez le rival : le Real Madrid.

A 35 ans, Lionel Messi est aujourd’hui une véritable légende, encore plus du côté du FC Barcelone. En effet, en Catalogne, La Pulga est adulée de tous et pour cause… Sous le maillot blaugrana, Messi a tout explosé sur son passage, devenant le meilleur joueur du monde avec le Barça. Un club qu’il a finalement quitté en 2021 pour le PSG, mais voilà qu’il aurait pu faire sa carrière… au Real Madrid.

Messi offert au Real Madrid ?

Lionel Messi au Real Madrid ? Ça aurait pu se produire si l’on en croit les propos de Manolo Romero, qui a travaillé pour les Merengue par le passé. En effet, pour AS , il a fait une incroyable révélation à propos de l’ex-joueur du FC Barcelone : « Un représentant a-t-il offert Lionel Messi au Real Madrid ? Oui ».

Bientôt de retour à Barcelone ?

Ça ne s’est finalement pas fait entre Lionel Messi et le Real Madrid et l’Argentin a donc fait le bonheur du FC Barcelone. D’ailleurs, la flamme pourrait bien se raviver entre Messi et les Blaugrana. En fin de contrat au PSG, le septuple Ballon d’Or est vivement annoncé de retour au Barça et de l’autre côté des Pyrénées, ça ne cesse de s’enflammer à ce sujet.