Un clash éclate au Qatar, Messi pète les plombs

Pierrick Levallet

Lors de la Coupe du monde au Qatar, Lionel Messi a été au coeur d'un clash surprenant avec Wout Weghorst après la victoire de l'Argentine contre les Pays-Bas. La FIFA vient d'ailleurs de dévoiler les coulisses de cette altercation entre les deux joueurs. Le Néerlandais a notamment été outré par l'attitude de l'Argentin.

Au Qatar en décembre dernier, Lionel Messi a réalisé son rêve. Le septuple Ballon d’Or a en effet remporté la Coupe du monde avec l’Argentine. Mais le chemin pour arriver jusqu’en finale n’a pas été simple, et il s’est accroché avec quelques uns de ses adversaires en cours de route. Il a notamment été au coeur de certaines tensions après le succès contre les Pays-Bas.

Ça dégénère entre Messi et Weghorst au Qatar

Dans son récent documentaire sur la Coupe du monde, la FIFA a dévoilé les coulisses du clash entre Wout Weghorst et Lionel Messi. Alors qu’elle était interrogé par la presse argentine, La Pulga a aperçu l’attaquant néerlandais l’attendre plus loin, en le regardant fixement. Il n’en fallait pas plus pour faire dégoupiller la star du PSG.

This video i truly heartbreaking, this is the reason young footballers don’t look up to Messi.Poor Weghorst.pic.twitter.com/6TqXREwHKv — V. (@ValvRmfc) March 26, 2023

Weghorst a été choqué