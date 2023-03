Mercato : Le jour où tout a basculé pour Messi

Thomas Bourseau

Défait par le Bayern Munich, le PSG a perdu sa chance de remporter la Ligue des champions cette saison, mais pourrait bien, par la même occasion, avoir perdu Lionel Messi en chemin. Explications.

Cela fait à présent de longs mois qu’il est question d’une prolongation de contrat de Lionel Messi. Le conseiller football Luis Campos en avait parlé il y a de cela un moment avant même que le président du PSG en la personne de Nasser Al-Khelaîfi confirme cette tendance lors d’un entretien accordé à Marca la semaine dernière. Pour autant, le vent semblerait avoir tourné dans le feuilleton Lionel Messi.

Messi aurait totalement changé d’avis après le Bayern

Avant la finale du Mondial au Qatar le 18 décembre 2022, Lionel Messi aurait sérieusement pris en considération l’option de prolonger son contrat au PSG. Et les semaines qui ont suivi le sacre de l’Argentine, la tendance aurait été la même à en croire des sources proches du dossier Messi contactées par The Athletic. Cependant, le fiasco européen du PSG face au Bayern Munich aurait redistribué les cartes dans l’esprit de Messi selon The Athletic . Au point où son entourage affirmerait à présent que ce 8 mars 2023 pourrait avoir mis un terme à l’aventure de Lionel Messi au PSG. A présent, « toutes les options sont possibles » pour l’avenir du septuple Ballon d’or, y compris un éventuel retour au FC Barcelone pour une dernière danse.

