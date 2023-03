Un crack lâche une annonce, le PSG va jubiler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Considéré comme l’un des grands espoirs, Warren Zaïre-Emery a beaucoup joué cette saison et démontre qu’il représente l’avenir du PSG. Et cela tombe bien puisque le milieu de terrain de 17 ans se dit très heureux avec son club formateur. Une excellente nouvelle pour les Parisiens qui comptent sur leur crack pour le futur.

Régulièrement critiqué pour la gestion de ses jeunes joueurs, le PSG tient peut-être enfin le crack qu'il espère former, et conserver, depuis longtemps. En effet, Warren Zaïre-Emery est la révélation de la saison du côté du club de la capitale. Et visiblement, le jeune milieu de terrain a bien l'intention de s'inscrire sur le long terme avec le PSG.

«Je suis motivé pour y arriver»

« Je suis très content, très heureux d’avoir signé ce contrat. Je sais qu’il y aura beaucoup de travail après ça et je continue à le faire aujourd’hui tous les jours, que ça soit à l’entraînement, dehors et c’est un plaisir de le faire pour moi. Et je suis motivé pour y arriver. Donc je continue chaque jour à tout donner », lance le jeune milieu de terrain formé au PSG au micro des médias du club avant d’en rajouter une couche.

«C’est une fierté»