Il a signé au PSG, «je suis très heureux»

Arnaud De Kanel

Warren Zaïre-Emery est l'un des seuls motifs de satisfaction du PSG depuis le début de l'année 2023. Le très jeune milieu de terrain n'a pas froid aux yeux et Christophe Galtier lui fait de plus en plus confiance. Près de huit mois après la signature de son premier contrat avec le PSG, il ne cache pas sa joie.

Dans la mauvaise passe que traverse le PSG, l'éclaircie vient de Warren Zaïre-Emery. Le joueur issu du centre de formation a réussi ses débuts en pro, lui qui avait paraphé son premier contrat le 15 juillet dernier. Le club de la capitale a profité de la trêve internationale pour le mettre en avant dans une interview où il est revenu sur sa signature.

«Je suis très heureux de signer ce contrat»

Warren Zaïre-Emery savoure son premier contrat avec le PSG. « Je suis très heureux de signer ce contrat. Je sais qu’il y aura beaucoup de travail après ça et je continue à le faire aujourd'hui, tous les jours. Que ce soit à l’entrainement ou en-dehors », a confié le titi dans un entretien publié sur le site officiel du PSG, avant de poursuivre.

«Je suis motivé»