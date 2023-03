Le PSG va lâcher 20M€, le prochain transfert déjà confirmé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire la presse néerlandaise, le PSG aurait déjà programmé le retour de Xavi Simons. Avant de le vendre au PSV Eindhoven, le club parisien a inclus une clause de rachat dans son contrat. Cela lui permet de le rapatrier, seulement si le joueur le décide. Mais comme le laisse transparaître le milieu de terrain, il est encore très attaché à Paris.

En 2019, le PSG réalisait un coup passé inaperçu auprès du grand public, mais pas auprès des observateurs assidus de ce sport. Le club parisien s'attachait les services de Xavi Simons. Arraché au FC Barcelone, le milieu de terrain néerlandais était annoncé comme un futur grand à son poste, le milieu de terrain. Xavi Simons a fait ses classes au PSG, s'est endurci auprès des stars, jusqu'à atteindre, occasionnellement, l'équipe première sous les ordres de Mauricio Pochettino la saison dernière. Mais en raison de la concurrence dans l'entrejeu, la pépite était réduite à disputer des bouts de matches ou alors des rencontres de Coupe de France. Face aux exigences de son joueur, le PSG n'a pas eu d'autres choix que de s'en séparer.

Le retour de Xavi Simons déjà acté ?

Alors que l'on pensait à un prêt, le PSG annonçait, durant l'été dernier, le transfert définitif de Xavi Simons au PSV Eindhoven. Mais évidemment dans ce dossier, le club de la capitale a réservé une surprise. Une clause de rachat a été incluse dans le contrat du Néerlandais. Et alors que le joueur réalise des prestations remarquées en Eredivisie cette saison, le PSG envisagerait de le rapatrier à la fin de la saison selon ESPN Netherlands. A la recherche de renforts dans l'entrejeu, les dirigeants seraient prêts à verser 12M€ au PSV Eindhoven, mais aussi à lui offrir une prime à la signature de 4M€, ainsi qu'à son agent.

Un indice lâché par Xavi Simons