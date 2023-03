Un crack explose à l’étranger, le PSG a déjà tout planifié

Axel Cornic

Bloqué au Paris Saint-Germain, Xavi Simons a décidé l’été dernier de tenter l’aventure au PSV Eindhoven, afin de bénéficier d’un plus grand temps de jeu. Un choix payant, puisque le milieu de 19 ans a totalement explosé en Eredivisie et pourrait déjà faire son retour au PSG... mais pour faire quoi ?

Connu depuis son plus jeune âge, Xavi Simons est depuis toujours annoncé comme un crack mondial. Et l’ancien du FC Barcelone et du PSG le confirme enfin, puisqu’il réalise sa première saison pleine au PSV Eindhoven, qu’il a rejoint lors du dernier mercato.

Le PSG veut déjà récupérer Xavi Simons...

Ses prestations ne semblent pas avoir laissé insensible le PSG, qui souhaiterait déjà le récupérer. Cela pourrait se faire grâce à une clause de rachat insérée dans son contrat lors de son transfert l’été dernier et qui s’élèverait à 12M€. A noter que selon ESPN Nederland , une prime à la signature de 4M€ lui aurait déjà été promise.

Pour le prêter à la Lazio !

D’après les informations du média néerlandais, Xavi Simons ne devrait toutefois pas revenir au PSG pour y rester. L’idée de Luis Campos serait en effet de le récupérer pour le prêter une nouvelle fois à l’étranger. Cette fois-ci, il pourrait rejoindre la Serie A et plus précisément la Lazio, où Maurizio Sarri serait fan de son profil.