Zidane au PSG, quand Sarkozy s'en mêle

Axel Cornic

Après avoir influencé l’avenir de Kylian Mbappé au printemps dernier, Nicolas Sarkozy pourrait une nouvelle fois régler les problèmes du Paris Saint-Germain. L’ancien président de la République française travaillerait vraisemblablement dans l’ombre depuis quelques temps afin d’attirer Zinédine Zidane sur le banc du club de la capitale, avec un départ de Christophe Galtier qui pourrait donc se préciser.

Il y a un an, le PSG tremblait pour Kylian Mbappé, dont le contrat approchait doucement mais surement de son terme. Finalement, la star française a pris tout le monde court en signant une prolongation record et cela serait en partie grâce à un certain Nicolas Sarkozy, qui l’aurait convaincue de rester à Paris.

Sarkozy veut convaincre Zidane

Cette fois-ci, c’est l'avenir du banc du PSG que l’ancien président de la République française pourrait décider ! La Gazzetta dello Sport annonce en effet que Sarkozy serait en train de tisser sa toile en coulisses, afin de convaincre Zinédine Zidane de prendre les rênes de l’équipe parisienne.

Cette fois, c’est la bonne ?

La tâche ne s’annonce pas simple, puisque le PSG s’est déjà loupé sur ce dossier. Nous vous avons en effet expliqué sur le10sport.com, que l’ancien numéro 10 de l’équipe de France était la grande priorité du Qatar pour remplacer Mauricio Pochettino. A l’époque, il avait toutefois refusé pour attendre que le poste de sélectionneur se libère, laissant donc la place à Christophe Galtier.