Mercato : Coup de théâtre, le PSG a tout perdu

Conseiller football du PSG, Luis Campos aurait trop hésité sur le cas Christophe Galtier et Thomas Tuchel, supposément cible principale du PSG, est devenu indisponible pour mener la révolution souhaitée à Paris.

Le 10 juin 2022, Luis Campos était nommé conseiller football du PSG et avait comme objectif d’instaurer du respect en interne pour l’institution parisienne en remettant le club parisien sur les bons rails d’un projet sportif gagnant. Pour ce faire, le Portugais offrait les clés de l’effectif à un entraîneur qu’il connaît bien pour l’avoir fréquenté au LOSC : Christophe Galtier.

Campos a trop traîné avec Galtier, le PSG en paie le prix pour Tuchel

Cependant, malgré des débuts prometteurs, la mayonnaise n’a finalement pas pris avec Christophe Galtier qui s’est, comme Mauricio Pochettino la saison dernière, planté en Coupe de France et en Ligue des champions au stade des 1/8èmes de finale. Pour autant, Goal affirme après avoir contacté des sources internes au PSG qu’aucune ne s’engageait à sceller l’avenir de Christophe Galtier qui est fragilisé selon divers médias bien que le10sport.com vous ait affirmé cette semaine que le tandem Galtier-Campos resterait opérationnel la saison prochaine, sauf cataclysme. Néanmoins, à en croire Goal , le PSG aurait vu sa cible principale pour l’après-Galtier, à savoir Thomas Tuchel, s’envoler puisqu’il a signé un contrat courant jusqu’en juin 2025 au Bayern Munich. La lenteur de la prise de décision de Luis Campos concernant le cas Galtier aurait joué en la défaveur du PSG.

Il snobe le PSG et veut plomber Mbappé https://t.co/YsU6hGynRF pic.twitter.com/5ZACc5zAVu — le10sport (@le10sport) March 26, 2023

Tuchel se préparait bien à prendre une équipe en dehors de l’Allemagne