Mercato : Le PSG veut régaler Mbappé, une terrible nouvelle tombe

Vu la saison médiocre que réalise le PSG, Luis Campos aura du boulot cet été sur le mercato. Plusieurs joueurs sont ciblés dont Marcus Thuram, l’attaquant du Borussia Monchengladbach. Libre de tout contrat le 30 juin prochain, l’international prochain est courtisé par de nombreux clubs.

Le PSG a encore déçu en Ligue des Champions. Éliminé dès les huitièmes de finale par le Bayern Munich, le club de la capitale a échoué au même stade de la compétition que la saison passée. Résultat, le PSG sera très attendu sur le mercato estival. Les carences de l’effectif parisien sont claires, Luis Campos va devoir les corriger dans quelques mois s’il veut voir son club aller plus loin en Ligue des Champions.

Marcus Thuram est le plan B du PSG

Et cela commence par un recrutement efficace, notamment en attaque. Kylian Mbappé est un peu esseulé et Hugo Ekitike ne donne pas satisfaction. Si Randal Kolo Muani est la priorité du PSG à ce poste, Marcus Thuram est le plan B. L’international français, très intéressant lors de la Coupe du monde au Qatar, quittera le Borussia Monchengladbach gratuitement l’été prochain. Et le PSG pourrait sauter sur l’occasion.

La concurrence est féroce