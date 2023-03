Mbappé «frustré», il fait paniquer le PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé tout proche d’un départ du PSG avant sa prolongation in-extremis en mai dernier, Kylian Mbappé peut-il être de nouveau tenté par une autre aventure alors que le club de la capitale vit une nouvelle saison décevante ? Blaise Matuidi, son ancien coéquipier du PSG, confirme en tout cas la frustration de Mbappé.

« Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, et je ne manque pas de respect au club, je serais parti très loin ! (rires). Je suis ici, je suis très content et pour l’instant, je ne pense à rien d’autre que de faire les beaux jours du PSG », confiait récemment Kylian Mbappé en conférence de presse, affirmant donc avec humour qu’il ne tranchait pas pour son futur au PSG en fonction des résultats en Ligue des Champions. Et pourtant, la question paraît légitime…

Nouvelle désillusion au PSG

Une fois de plus, le PSG a été sorti dès le stade des 8es de finale de la C1 cette saison, par le Bayern Munich, avec deux défaites au compteur (0-1, 0-2). Pire encore, l’effectif du club de la capitale semble même s’être affaibli par rapport à l’an passé, surtout en ce qui concerne la profondeur de banc et les solutions offensives mises à disposition de Christophe Galtier. Mais faut-il pour autant craindre une nouvelle envie de départ pour Mbappé lors du prochain mercato estival ?

« Évidemment, il est frustré »