Une star du Real Madrid fait une annonce, Cristiano Ronaldo va enrager

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive au terme de son contrat avec le Real Madrid, Luka Modric aurait récemment fait l’objet d’un intérêt d’Al-Nassr. Après avoir réussi à s’attacher les services de Cristiano Ronaldo, le club saoudien espère attirer d’autres stars du football. Présent avec la Croatie lors de cette trêve internationale, le milieu de terrain âgé de 37 a de nouveau été interrogé sur son avenir. Un sujet qui commence à l’agacer sérieusement.

Parmi les nombreux joueurs en fin de contrat du Real Madrid, il y a notamment Luka Modric. Libre en juin prochain, l’international croate est lié ces derniers jours à un possible départ en Arabie Saoudite. Al-Nassr, club où évolue désormais Cristiano Ronaldo, serait intéressé à l’idée de recruter Luka Modric. Présent en conférence de presse, en marge de la rencontre entre la Croatie et le Pays de Galles ce samedi soir, le milieu de terrain âgé de 37 ans n’a pas échappé aux questions sur son avenir.

Zidane : Il se fait virer, le PSG peut en profiter https://t.co/PymAR9aKaa pic.twitter.com/QrO4DBTvbh — le10sport (@le10sport) March 25, 2023

«J'espère rester au Real Madrid»

Le moins que l’on puisse dire est que Luka Modric semble en avoir assez des questions à ce sujet. « Tout le monde me pose la question, je crois que je commence à me lasser des mêmes réponses. Vous savez quel est mon souhait, j'espère qu'il se réalisera, c'est de rester au Real Madrid. Le reste n'est que spéculation et écriture. Je sais qu'il faut écrire quelque chose et donner des informations. Je ne peux pas influencer cela, mais ce que j'ai répété cent fois et que je répète encore, c'est que j'espère rester au Real Madrid », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Sport .

«Le football est tout pour moi»