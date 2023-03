Zidane : Le PSG prépare un coup en secret

Axel Cornic

L’élimination de la Ligue des Champions a relancé les débats autour du Paris Saint-Germain, qui pourrait une nouvelle fois tout changer. Cela pourrait bien sûr commencer par Christophe Galtier, arrivé l’été dernier et déjà en instance de départ ! L’ancien du LOSC et de l’OGC Nice ne semble en effet pas convaincre les dirigeants du PSG, avec la piste menant à Zinédine Zidane qui aurait refait surface.

Après le départ de Mauricio Pochettino, à Paris on a annoncé vouloir entamer un tout nouveau projet avec Luis Campos et Christophe Galtier. Un nouveau projet qui n’a toutefois pas démarré de la meilleure des manières, puisque le début d’année 2023 n’a pas du tout réussit au PSG et les conséquences pourraient bientôt tomber.

PSG : Un énorme signal envoyé par le clan Zidane ? https://t.co/exBKUGeWVr pic.twitter.com/LG91uaRBO0 — le10sport (@le10sport) March 25, 2023

Galtier, un avenir déjà écrit ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , les jours de Galtier seraient comptés. Le coach tricolore ne devrait vraisemblablement plus être au PSG la saison prochaine et devrait donc être remercié moins d’un an après son arrivée. L’élimination en Ligue des Champions semble être le facteur qui a fait basculer le dossier, mais comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com cela ne concerne pas Luis Campos, qui garde la confiance du PSG.

Pas de fuites... pour le moment

Le quotidien précise toutefois que du côté du club de la capitale on aurait l’intention de garder le secret au moins jusqu’à la fin de la saison... ou tout au moins jusqu’au moment où un véritable remplaçant ne soit trouvé ! L’intention des dirigeants parisiens serait en effet de ne pas gêner le travail de l’équipe dans les prochains mois, avec la Ligue 1 qui reste la seule compétition que le PSG peut encore remporter.

Zidane, le grand favori

Mais qui pourrait remplacer Galtier ? Plusieurs noms sont annoncés et certaines pistes peuvent déjà être écartées avec notamment Thomas Tuchel, qui a récemment rejoint le Bayern Munich. Le grand favori semble toujours être Zinédine Zidane, qui selon nos informations a éconduit les avances du PSG la saison dernière et semble vouloir très vite retrouver un club, après la grande prolongation de Didier Deschamps du côté de l’équipe de France.