La grosse mise en garde sur la vente de l’OM

Arnaud De Kanel

Bien qu'elle soit en partie éclipsée par les excellents résultats de l'OM cette saison, la vente du club fait toujours autant l'actualité, notamment depuis le partenariat noué avec l'entreprise CMA CGM dirigée par Rodolphe Saadé. L'homme d'affaires et amoureux de l'OM pourrait racheter le club dans les années à venir selon certaines sources, mais pas pour Jérémy Bacchi.

Après la folle rumeur Arabie saoudite, la vente de l'OM continue d'entrainer des spéculations et concerne cette fois-ci Rodolphe Saadé. Depuis que sa société CMA CGM a noué un partenariat avec le club phocéen, beaucoup de personnes, dont ses proches, estiment qu'il serait intéressé par un rachat de l'OM. Mais pour Jérémy Bacchi, sénateur des Bouches-du-Rhône, cette hypothèse est peu probable.

«Je n’en suis pas totalement persuadé»

« Je pense que Rodolphe Saadé est plutôt aujourd’hui dans une volonté de faire vivre un territoire, Marseille et sa région. On le voit de par ses nombreux investissements mais aussi l’emploi qu’il créé sur notre territoire. Sa prise de responsabilité dans le sponsoring de l’OM pour la saison prochaine est un pas de plus dans cette histoire qu’il est en train d’écrire entre son entreprise CMA CGM et le territoire. Est-ce que ça ira jusqu’au rachat du club ? Je n’en suis pas totalement persuadé parce qu’acheter un club comme l’OM c’est à double tranchant, soit on est adoré, soit on est détesté », a-t-il lâché dans l'émission Football Club de Marseille , avant de poursuivre.

«Le rachat de l’OM c’est risqué»