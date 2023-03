Le projet fou d'une star de l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat avec l'OM à l'issue de la saison, Alexis Sanchez n'écarte pas l'idée de rester une saison supplémentaire à Marseille. Néanmoins, à court terme, et à alors qu'il a 34 ans, le Chilien n'écarte pas non plus un retour dans son pays natal avec notamment l'opportunité de jouer dans l'un des trois grands clubs du Chili.

L'été dernier, l'OM a frappé un très grand coup en obtenant la signature d'Alexis Sanchez, dont le contrat avait été résilié à l'Inter Milan. Une arrivée qui a largement été commentée, certains estimant qu'il était cramé, mais l'ancien attaquant d'Arsenal a démontré qu'il était encore redoutable puisqu'il s'est imposé comme un titulaire indiscutable cette saison à Marseille. Par conséquent, son avenir fait grandement parler alors que son contrat s'achève en juin prochain. Mais si Alexis Sanchez n'écarte par une prolongation à l'OM, il ouvre également la porte à un retour au Chili, se disant prêt à évoluer pour l'un des trois grands clubs du pays : Colo Colo, Universidad de Chile et Universidad Católica.

Alexis Sanchez envisage un retour au Chili

« Ma famille est originaire de La U, certains sont de Colo Colo, mais je ne vois pas les choses de cette manière pour jouer au Chili, car venir ici est un sacrifice. Je n'aimerais pas venir en vacances, j'aimerais démontrer et gagner, mais j'aimerais bien le faire physiquement, mais pas pour longtemps. Je pourrais jouer pour U, Catolica, Colo Colo. J'aime le football », assure-t-il dans une interview pour l’émission 24 Horas sur TVN Chili .

«Mon rêve est de jouer à Tocopilla»