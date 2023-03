Une opération à 8M€ en danger, l'OM panique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 10M€ l'été dernier, Luis Suarez a connu une première partie de saison plus que compliquée du côté de l'OM. Au point d'être prêté à Almeria cet hiver avec une option d'achat estimée à 8M€. Néanmoins, afin qu'elle soit levée, il faut que le club espagnol se maintienne en Liga. Ce qui est loin d'être assuré.

En quête de renforts offensifs, l'OM a bouclé un transfert surprise l'été dernier en lâchant 10M€ pour le transfert de Luis Suarez. L'attaquant colombien qui évoluait à Grenade, a réalisé une première partie de saison plus que décevante, au point de repartir cet hiver. Il a ainsi été prêté à Almeria.

Le mercato de l'OM va être fou, la grosse annonce https://t.co/FsXz05yjyP pic.twitter.com/ToX55pR8x2 — le10sport (@le10sport) March 24, 2023

Luis Suarez rejoue enfin à Almeria

Et visiblement, le championnat espagnol convient parfaitement à ses qualités. Et pour cause, depuis son arrivée à Almeria, Luis Suarez a disputé tous les matches de son équipe, étant même titulaire à neuf reprises sur le onze derniers matches en Liga. Auteur de deux buts et deux passes décisives, le Colombien est donc parfaitement acclimaté à Almeria.

Mais son option d'achat n'est pas encore levée...