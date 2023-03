Transfert à 9M€, l'OM fait une annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté l'été dernier à la Juventus, Arkadiusz Milik semble se plaire à la Vieille Dame, à tel point qu'il devrait y rester de façon définitive. Néanmoins, alors que la presse italienne fait part de négociations entre les deux clubs, l'OM assure de son côté qu'il n'y aura pas de discussions possibles. Ce sera le montant de l'option d'achat ou rien.

Sans surprise, Arkadiusz Milik a quitté l'OM l'été dernier et s'est engagé sous la forme d'un prêt avec option d'achat à la Juventus. Barré par la concurrence d'Alexis Sanchez, le Polonais fait donc son retour en Serie A, un an et demi après son départ de Naples. Et en Italie, tout se passe bien pour lui sur le plan individuel.

La Juve satisfaite de Milik ?

Très apprécié par Massimiliano Allergi, Arkadiusz Milik bénéficie d'un temps de jeu important malgré sa blessure actuelle. Auteur de huit en 23 apparitions toutes compétitions confondues, le Polonais est le troisième meilleur buteur turinois derrière derrière Dusan Vlahovic (11 buts) et Adrien Rabiot (9 buts).

L'OM refuse de négocier