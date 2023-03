C'est confirmé, un grand retour se prépare à l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Peu utilisé durant la première partie de saison à l'OM malgré son transfert estimé à 7M€, bonus compris, Isaak Touré a été prêté cet hiver à l'AJ Auxerre où il démontre enfin l'étendue de son talent en Ligue 1. Christophe Pélissier, l'entraîneur de l'AJA, estime d'ailleurs que le club phocéen va faire une bonne affaire en le récupérant l'été prochain.

Recruté pour environ 7M€, bonus compris, l'été dernier, Isaak Touré était présenté comme l'un des plus grands espoirs du football français à son poste. Un statut qu'il a du mal à prouver durant sa première partie de saison à l'OM durant laquelle il a été très peu utilisé. C'est la raison pour laquelle il a été prêté à l'AJ Auxerre cet hiver. Un prêt qui s'avère être une réussite comme l'explique l'entraîneur de l'AJA Christophe Pélissier.

Touré impressionne à Auxerre

« Il est mieux dans ce système, même s'il avait aussi fait preuve de maturité à 4 derrière. Il nous apporte beaucoup de puissance, de fraîcheur et est très utile sur les sorties de ballons. Il a franchi des paliers mais il doit gagner en concentration, être meilleur sur les coups de pied arrêtés offensifs ou sur sa préparation individuelle. Il faut encore être un peu derrière lui mais on est là pour ça. On travaille beaucoup avec la vidéo avec lui », assure-t-il dans les colonnes de La Provence avant d'estimer que l'OM va récupérer un joueur bien plus fort.

«Il va revenir plus fort à l'OM»