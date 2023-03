Zidane - PSG : Le Qatar panique, une décision surprise se confirme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A la surprise générale, Thomas Tuchel remplace Julian Nagelsmann sur le banc du Bayern Munich. Par conséquent, cela fait une piste de moins pour le PSG en cas de départ de Christophe Galtier. Et sur le marché des entraîneurs, les options sont d'ailleurs très limitées et pourraient pousser QSI à choisir de conserver le natif de Marseille.

Nommé entraîneur du PSG l'été dernier pour remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a rapidement fait taire les sceptiques avec une première partie de saison très intéressante et bouclée sans la moindre défaite. Néanmoins, la Coupe du monde a fait très mal au club de la capitale qui vit un début d'année 2023 catastrophique. Eliminé en huitième de finale de la Coupe de France par l'OM puis au même stade de la compétition en Ligue des champions par le Bayern Munich, le PSG a déjà concédé sept défaites cette année et n'est pas encore assuré de conserver son titre de Champion de France. Une situation qui fragilise assez largement Christophe Galtier.

Tuchel vers le Bayern, quel entraîneur pour remplacer Galtier ?

Néanmoins, les options pour remplacer le technicien français se font rares sur le marché. Thomas Tuchel en faisait partie. Le technicien allemand, passé sur le banc du PSG entre 2018 et décembre 2020, était toujours très apprécié à Doha où sa cote est restée intacte. A l'époque, ce sont ses relations avec Leonardo qui avaient posé problème. Mais Thomas Tuchel n'est déjà plus disponible. Et pour cause, le Bayern Munich a décidé de se séparer de Julian Nagelsmann à la surprise générale et de confier son effectif à l'ancien coach du Borussia Dortmund, comme annoncé par le club ce vendredi. Cela fait donc une option en moins pour le PSG.

Le PSG finalement contraint de conserver Galtier ?

Et les autres se compliquent également. Et pour cause alors que Carlo Ancelotti pourrait quitter le Real Madrid pour récupérer la sélection brésilienne en fin de saison, Zinedine Zidane suit avec attention cette situation. Bien que l'ancien numéro 10 des Bleus reste le rêve de l'Emir du Qatar, il ne pourra pas dire non au Real. De son côté, Thiago Motta est également très apprécié par Nasser Al-Khelaïfi mais il manque encore d'expérience et surtout, l'Inter Milan en fait sa priorité pour remplacer Simone Inzaghi. Les pistes menant à Antonio Conte ou José Mourinho pourraient prochainement faire parler, mais comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la tendance actuelle, sauf cataclysme, est à un maintien de Christophe Galtier.