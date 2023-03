Le PSG prépare un incroyable retour, le verdict final est tombé

Hugo Chirossel

À la surprise générale, le Bayern Munich a décidé de se séparer de son entraineur, Julian Nagelsmann. Ce dernier devrait être remplacé par Thomas Tuchel, sans poste depuis son départ de Chelsea en septembre dernier. Une mauvaise nouvelle pour le PSG, qui aurait pensé à un retour de l’Allemand pour succéder à Christophe Galtier. Cependant, Tuchel n’aurait jamais envisagé de revenir.

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions et toujours en course pour remporter la Bundesliga, Julian Nagelsmann a fait les frais de la dernière défaite du Bayern Munich face au Bayer Leverkusen (2-1). Les Bavarois ont vu leur avance au classement fondre depuis la reprise post-Coupe du monde, et sont désormais deuxièmes, à un point du Borussia Dortmund.

Tuchel va remplacer Nagelsmann au Bayern Munich

Comme l’a révélé Bild , le Bayern Munich a décidé de se séparer de Julian Nagelsmann, lui qui avait été recruté contre 25M€ en provenance du RB Leipzig en 2021. Selon Fabrizio Romano, c’est Thomas Tuchel qui devrait lui succéder. Libre depuis son départ de Chelsea en septembre dernier, l’entraineur âgé de 49 ans va donc reprendre du service.

Tuchel a refusé le PSG