PSG : Une énorme bombe secoue le mercato, Zidane va adorer

Comme annoncé par le 10Sport.com, Christophe Galtier devrait continuer au PSG la saison prochaine. Ce qui n'empêche pas certains médias d'évoquer sa succession. Plusieurs noms reviennent régulièrement pour le remplacer, notamment ceux de Zinédine Zidane et Thomas Tuchel. Mais coup de tonnerre, l’ancien coach de Chelsea est annoncé au Bayern Munich ce jeudi soir.

Comme annoncé par le 10Sport.com, Christophe Galtier devrait conserver son poste la saison prochaine. Mais défait à sept reprises depuis le début de l’année civile, le PSG bat des records en matière de mauvais résultats et vit là, l’une des pires périodes depuis l’arrivée de QSI au club. Et certains médias ont évoqué sa succession et cité quelques noms.

Surclassé par Messi, il plaque tout https://t.co/N0G7Z655wO pic.twitter.com/HQV0PbAHLV — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

Nagelsmann licencié selon la presse allemande

Alors que Zinédine Zidane et Thomas Tuchel semblaient être en pole position pour prendre les rênes du PSG, l’entraîneur allemand pourrait finalement rejoindre le Bayern Munich, qui aurait acté le départ de Julian Nagelsmann selon Bild. .

Tuchel va débarquer

De ce fait, Thomas Tuchel passe directement en tête de liste pour prendre le poste du FC Bayern, selon Fabrizio Romano. Il devrait même acter son arrivée en Allemagne ce jeudi soir. L’ancien technicien de Chelsea connaît bien la Bundesliga où il a entraîné pendant des années. Pour rappel, Tuchel a fait ses gammes à Mayence entre 2009 et 2014 avant de remplacer Jürgen Klopp au Borussia Dortmund.