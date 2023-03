C’est la crise au PSG, Mbappé est accusé

Thibault Morlain

La saison du PSG vire au fiasco et dans une telle situation, la chasse aux coupables est lancée. Chacun en prend pour son grade et Luis Campos est notamment pointé du doigt. En charge du recrutement, le Portugais a ses responsabilités dans les échecs parisiens. Et voilà que tout semble retombe désormais sur… Kylian Mbappé.

Encore une fois, le PSG a été éliminé de la Ligue des Champions. Une défaite face au Bayern Munich qui génère de grosses turbulences dans la capitale. La crise est très forte actuellement au PSG. Mais qui est le coupage de ce fiasco ? Luis Campos est accusé, notamment suite à ses échecs sur le mercato estival et hivernal. Concernant le Portugais, Daniel Riolo n’a d’ailleurs pas manqué qu’il est là grâce ou à cause de Kylian Mbappé.

Scène ahurissante au PSG, la patron a tapé du poing sur la table https://t.co/spG9c8OH4L pic.twitter.com/q7nqOcr7Y5 — le10sport (@le10sport) March 22, 2023

« Un choix qui a été imposé par un joueur »

« Il est là uniquement car c’est le bon vouloir de la famille Mbappé. Regardez la situation du club. Il n’a jamais comme ça depuis 10 saisons. Pourquoi ? Car il y a eu ce choix. Un choix qui a été imposé par un joueur. C’est n’importe quoi ce qui se passe », a balancé Daniel Riolo lors de L’After Foot sur RMC .

« Comment on peut accepter ça ? »