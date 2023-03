C’est l’hécatombe au PSG, le coupable est désigné

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'hécatombe se poursuit. Alors que l'infirmerie parisienne affiche complet depuis plusieurs semaines, le PSG a annoncé, ce mardi, la blessure d'El Chadaille Bitshiabu, touché au mollet. Un nouveau coup dur pour le club parisien, rarement au complet cette saison. Pour Jérôme Rothen, Christophe Galtier et son staff ont une grande part de responsabilité.

La série se poursuit. Après Marquinhos, Achraf Hakimi, Nordi Mukiele et Presnel Kimpembe, c'est au tour d'El Chadaille Bitshiabu de se blesser. Touché au mollet, le défenseur du PSG ne rejoindra pas l'équipe de France U18 durant ce mois de mars. Mais pourquoi une telle hécatombe ? Pour Jérôme Rothen, le coupable est tout trouvé.

Le Qatar prend une énorme décision au PSG https://t.co/IrP8DwHeSm pic.twitter.com/TnRmql2ag9 — le10sport (@le10sport) March 21, 2023

« Les blessés ? C’est de votre faute »

« Les blessés ? Mais, Christophe et ton staff, c’est de votre faute. S’il y a autant de blessés, c’est que vous bossez mal, point final c’est aussi simple que ça. Arrêtez de me parler des blessures. À part Kimpembe, et j’ai une pensée encore pour lui car il manque dans l’état d’esprit, c’est malheureux ce qu’il vit depuis le début de saison, mais tout le reste, arrêtez » a déclaré l'ancien joueur du PSG.

Le cri d'alerte de Rothen