Catastrophe au PSG, il pousse un gros coup de gueule

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos est pleinement impliqué au sein du projet parisien. Au point de dépasser, par moments, ses prérogatives. A de nombreuses reprises cette saison, le conseiller sportif du club s'est rendu dans le vestiaire pour exprimer sa colère. Dernièrement, le Portugais aurait exprimé des regrets après la défaite de son équipe en Ligue des champions.

Réputé pour ses trouvailles sur le marché des joueurs, Luis Campos s'est fait, aussi remarquer au PSG pour d'autres raisons. Lors de la rencontre face au LOSC le 19 février dernier, le Portugais était allé au-delà de ses prérogatives en prenant la place de Christophe Galtier et en donnant des consignes aux joueurs.

Le caractère volcanique de Campos fait des vagues

Doté d'un caractère entier, Campos n'hésite pas, non plus, à s'accrocher avec certains cadres du vestiaire comme Neymar. Lors de la mi-temps du match face à l'AS Monaco le 11 février dernier, le Portugais aurait eu un échange musclé avec le Brésilien dans le vestiaire. Le dirigeant lui aurait reproché à ses joueurs un manque d'ambition et une attitude nonchalante. Et les mêmes reproches auraient été lâchés après l'élimination du PSG en Ligue des champions.

Campos ne digère pas la défaite en Ligue des champions