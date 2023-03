Fiasco sur le mercato, les stars du PSG hallucinent

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Chargé du recrutement au PSG, Luis Campos s'est loupé sur les deux derniers mercatos. Le Portugais s'est avoué vaincu sur plusieurs dossiers d'importance, ce qui a eu un impact sur la qualité du groupe dirigé par Christophe Galtier. Chez les cadres du vestiaire, un sentiment de frustration se serait installé. Le prochain mercato estival devrait être épié.

Arrivé au PSG l'été dernier pour occuper le rôle de conseiller sportif, Luis Campos a enchaîné les déconvenues. Lors de son arrivée, le Portugais avait des idées plein la tête pour donner un nouveau virage au projet sportif parisien, et renforcer le groupe de Christophe Galtier. Mais rien ne s'est passé comme prévu...

Campos s'est loupé sur le mercato

Son échec le plus marquant reste son échec sur le dossier Milan Skriniar. Le défenseur slovaque a donné son accord pour rejoindre le PSG, mais seulement en fin de saison. Or, Campos tente de le recruter depuis le dernier mercato estival. Finalement, Galtier a dû composer tout au long de la saison sans véritable renfort défensif. Parmi les autres échecs de Campos, on peut citer les noms de Robert Lewandowski, Gianluca Scamacca ou encore Hakim Ziyech.

Les stars déçues du recrutement