Nouveau fiasco à Paris, le PSG a brûlé son joker pour Messi

Après le désastre en Ligue des champions qui avait remplacé l’élimination prématurée en Coupe de France, le PSG aurait raté sa réunion avec le clan Lionel Messi pour la prolongation de son contrat. Luis Campos redistribuerait les cartes.

Lionel Messi est entré après le Mondial dans les six derniers mois de son contrat au PSG. Certes, il existe une option pour une année supplémentaire dans le bail signé par les deux parties en août 2021. Mais pour ce faire, il faudrait à la fois que le PSG et le clan Messi donnent leur aval pour que leur collaboration continue une saison en plus. Chose qu’aucune des deux parties n’a faite selon The Athletic.

Une réunion qui n’a rien donné

Le10sport.com vous affirmait le 18 février dernier que les discussions se poursuivaient entre les parties concernées pour que Lionel Messi continue d’arborer la tunique du PSG. Néanmoins, le dossier n’avancerait pas en coulisse. The Athletic révèle ce mardi qu’une réunion aurait eu lieu à Paris avant la double confrontation en Ligue des champions face au Bayern Munich, mais il n’y aurait aucun progrès à noter.

Campos a raté sa présentation, Messi réfléchit