Mercato - PSG : Messi est poussé dehors, le Qatar s’en mêle

Thomas Bourseau

Lionel Messi n’aurait pas encore définitivement tranché pour son avenir bien que le PSG ne puisse lui offrir ce qu’il attend selon la presse espagnole. Conspué et poussé vers la sortie, Messi a la confiance du Qatar.

Lionel Messi n’est plus le bienvenu au PSG. C’est en effet ce que les supporters du CUP ont fait savoir en conspuant son nom et comme certains observateurs tels que Daniel Riolo et Jérôme Rothen l’ont affirmé à maintes reprises ces dernières semaines sur les ondes de RMC . Sous contrat jusqu’en juin prochain au PSG et discutant avec le club pour le prolonger comme le10sport.com vous l’affirmait le 18 février dernier, Lionel Messi commencerait à douter.

Messi attendrait du PSG un gros mercato pour rester

Selon les informations de Mundo Deportivo , Lionel Messi aurait à coeur de jouer sa carte à fond pour la Ligue des champions la saison prochaine et compterait sur le PSG pour que le club fasse un recrutement XXL afin d’être le mieux armé possible pour la prochaine édition de la C1. Néanmoins, alors que le PSG est surveillé par le Fair-play financier, réaliser un mercato de grande envergure serait tout sauf une certitude. De quoi pousser le clan Messi à mûrement réfléchir bien qu’aucune décision n’ait été prise pour le moment.

En pleine crise, le PSG tente un gros transfert a 40M€ https://t.co/ysjMQtY5SS pic.twitter.com/BIuzJEJV4u — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

Messi n’est plus voulu par beaucoup au PSG, le Qatar s’en moque

Toujours d’après le média catalan, les propriétaires qataris du PSG auraient déjà tranché. De leur point de vue, il serait impossible que Lionel Messi quitte le club de la capitale. Leur objectif serait de continuer à profiter du rayonnement médiatique du Ballon d’or qui a en plus été auréolé d’une couronne mondiale en décembre dernier. Le Qatar compte bien aller à l’encontre de l’avis de certains supporters donc.