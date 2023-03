Ça chauffe au PSG, il réclame une démission

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en grande difficulté sur le banc du PSG, Christophe Galtier devrait être maintenu en poste au moins jusqu’au terme de cette saison. Mais de son côté, Daniel Riolo ne comprend pas pourquoi l’entraîneur parisien ne présente pas de lui-même sa démission et fait passer le message via ses réseaux sociaux.

« Je ne me projette pas sur mon futur ou mon avenir (…) Je suis venu dans ce projet pour deux ans, on spécule sur mon avenir. Ma seule obsession, c'est d'être champion », lâchait Christophe Galtier dimanche en conférence de presse au sujet de son avenir au PSG, affichant donc une grande détermination à poursuivre sa mission et amener le club au titre de champion malgré la défaite concédée à domicile contre Rennes (0-2).

Zidane - PSG : La décision est prise https://t.co/jTFRokEiks pic.twitter.com/ACcougvwH8 — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

Le PSG va garder Galtier

L’EQUIPE et RMC Sport ont d’ailleurs annoncé lundi que la direction du PSG n’effectuerait aucun changement d’entraîneur dans l’immédiat, et Galtier restera donc au poste au moins jusqu’en fin de saison. Un choix qui n’est pas du goût de certains observateurs, à l’image de Daniel Riolo.

« Ce n’est pas pour moi, je pars »