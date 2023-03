Le PSG se déchire pour Messi, le Qatar donne sa réponse

La rédaction

De par son investissement et ses performances, le PSG ne semblerait plus aussi déterminé à prolonger le contrat de Lionel Messi. Cependant, ce ne serait pas du tout un sujet pour la famille royale du Qatar qui ne laisserait pas le choix aux décideurs du club. Explications.

Décidément, l’aventure de Lionel Messi au PSG connaît son lot de rebondissements. En grande difficulté pour sa première saison lors de l’exercice précédent, l’adaptation a finalement semblé porter ses fruits à l’occasion de la première partie de saison, soit pour la préparation du Mondial. Mais après coup, une fois qu’il s’est assis sur le toit du monde au Qatar, Messi a peiné à se relancer au PSG.

Messi commencerait à ne plus faire l’unanimité au PSG

Et ses performances mitigées font gronder, au même titre que son attitude, que ce soit certains supporters ou observateurs comme Daniel Riolo et Jérôme Rothen qui militent pour que Lionel Messi ne soit pas conservé au PSG. Contractuellement lié au club de la capitale jusqu’à la fin de la saison, Messi ne ferait plus l’unanimité au Paris Saint-Germain d’après L’Equipe .

Le Qatar ne veut rien savoir et attend du PSG que Messi soit prolongé