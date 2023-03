Le Qatar lâche une bombe sur l’avenir de Mbappé au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié au PSG jusqu'en 2024, Kylian Mbappé a la possibilité de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire jusqu'à l'été prochain. Mais à en croire de nombreux médias, le joueur n'aurait pas l'intention d'activer cette option. Le joueur de 24 ans envisagerait de changer d'air, possiblement l'année prochaine. Il rêverait de s'engager avec le Real Madrid selon des journalistes qataris.

Le PSG est suspendu à la décision de Kylian Mbappé. Le joueur de 24 ans a jusqu'à l'été prochain pour prolonger son contrat d'une saison avec le club parisien. Un choix, qui donnera le ton dans ce dossier. En cas de refus, Mbappé pourrait se retrouver libre l'année prochaine. Un nouveau feuilleton pourrait, alors, débuter, après celui de 2022. Pour l'heure, le champion du monde 2018 n'a pas dévoilé sa décision, laissant durer le suspense.

PSG : Un joueur aide Mbappé, il hallucine https://t.co/C8gSXdqTL5 pic.twitter.com/A1TkxkZ1F6 — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

« On verra... »

Interrogé sur son avenir au PSG après la défaite de son équipe en Ligue des champions face au Bayern Munich, Mbappé n'avait pas souhaité s'attarder sur le sujet. « Je suis calme. La seule chose qui compte pour moi cette saison, c'est de gagner le championnat. Et après, on verra... » avait déclaré le joueur français le 8 mars dernier. Mais selon plusieurs médias espagnols, Mbappé rêverait, toujours, de porter les couleurs du Real Madrid. Et ils ne sont pas les seuls à dévoiler cette information.

« Mbappé finira au Real Madrid »