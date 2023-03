Ça gronde au PSG pour Messi, il lui déroule le tapis rouge

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG et potentiellement en fin de course au vu de ses récentes prestations, Lionel Messi ne serait plus vraiment le bienvenu à Paris. Un départ libre de tout contrat pourrait avoir lieu et un joueur du FC Barcelone lui ouvre la porte.

Lionel Messi pourrait finalement ne pas rempiler pour une troisième saison au Paris Saint-Germain. Certes, le10sport.com vous a révélé le 18 février dernier que le PSG était en discussions avec le clan Messi afin de trouver un consensus pour prolonger son contrat expirant en juin prochain. Selon le journaliste Guillem Balague, qui est aussi le biographe de Messi, la volonté première du champion du monde est de poursuivre au plus haut niveau en Europe afin de rester compétitif pour le Ballon d’or notamment.

Le PSG plus unanime sur la continuité de Lionel Messi

Cependant, il se pourrait que Messi ne continue pas au PSG sur le vieux continent. Les témoignages se multiplient au sein des observateurs quant à la bêtise que serait la prolongation de Lionel Messi et notamment du côté de Jérôme Rothen et de Daniel Riolo sur RMC . En interne, le PSG ne serait plus unanime quant à une telle éventualité comme L’Equipe l’a souligné ces dernières heures après la défaite du PSG au Parc des princes face au Stade Rennais (2-0).

Messi - PSG : Malaise à Paris, la presse argentine hallucine https://t.co/zIP9qYHvHV pic.twitter.com/DzlilGoEXa — le10sport (@le10sport) March 19, 2023

«Si ça dépend des joueurs, nous l’attendons déjà»