Mbappé : Il dissipe un énorme malaise au PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi suscite toujours autant d’interrogations quant à son avenir, et l’attaquant réclamerait un salaire à la hauteur de celui de Kylian Mbappé pour prolonger. Mais un journaliste met les choses au clair à ce sujet et apporte une autre version des faits.

« Je sais que Leo, la direction sportive et le président échangent beaucoup. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de la discussion (…) Sur son avenir, il est bien trop tôt de savoir ce qu'il va se passer », confiait dernièrement Christophe Galtier en conférence de presse, et l’entraîneur du PSG a donc confirmé les doutes quant à la présence ou non de Lionel Messi la saison prochaine dans les rangs du club francilien étant donné qu’il arrive en fin de contrat.

Énorme aveu au PSG, il rivalise avec Mbappé https://t.co/og21XbSMnw pic.twitter.com/Q5ITY0uRBM — le10sport (@le10sport) March 18, 2023

Messi, un avenir très incertain

Il faut dire que Messi dispose de nombreuses options sur le marché s’il venait à quitter le PSG libre, puisque Al-Hilal et l’Inter Miami se sont positionnés ces derniers mois, au même titre que le FC Barcelone qui rêve du retour de son ancienne star. Mais que manque-t-il alors que PSG pour parvenir à fixer l’avenir de Lionel Messi ? Certains spéculations indiquant dernièrement que l’international argentin, mécontent de son salaire par rapport à celui touché par Kylian Mbappé, aurait mis l’accent sur ce point précis dans les négociations.

« Ce n’est pas à propos de l’argent »