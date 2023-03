Zidane - PSG : Ils veulent tout gâcher

Arnaud De Kanel

Suite à l'élimination du PSG en Ligue des champions, la position de Christophe Galtier est logiquement fragilisé. L'entraineur ne fait plus l'unanimité et le Qatar rêve encore d'attirer Zinedine Zidane, libre de tout contrat. Pour autant, d'autres candidats à la succession de Galtier ont été identifiés et ils pourraient mettre à mal l'arrivée de Zizou.

L'étau se resserre autour de Christophe Galtier depuis l'élimination contre le Bayern Munich. L'ancien coach de l'OGC Nice a totalement perdu la main sur son vestiaire, en atteste le départ précipité de Lionel Messi à l'entrainement, et semble de plus en plus proche d'un départ, bien qu'il indique le contraire. Selon les informations de Jonathan Johnson pour CaughtOffside , c'est bien Zinedine Zidane qui tiendrait la corde en cas de licenciement de Galtier. Rêve de longue date du Qatar, Zizou aurait pu rejoindre le PSG l'été dernier, mais il attendait la Coupe du monde pour reprendre l'équipe de France, en vain. Désormais, le légendaire numéro 10 des Bleus attend de retrouver un poste et le PSG pourrait lui proposer ce qu'il désire. Malgré tout, d'autres profils sont à l'étude.

Zidane - PSG : L’annonce qui relance tout https://t.co/6QtPcCls5D pic.twitter.com/Bit5M5s3IY — le10sport (@le10sport) March 18, 2023

Un retour de Tuchel ?

Afin de remplacer Christophe Galtier, le nom de Thomas Tuchel revient avec insistance du côté du PSG. L'ancien entraineur du club de la capitale ne serait pas emballé à l'idée de revenir selon The Athletic , lui qui n'a toujours pas digéré son licenciement. De plus, il souhaite avoir les pleins pouvoirs sur le recrutement, ce qui parait impossible tant que Luis Campos sera en poste.

Motta, Mourinho...

Un temps annoncé dans le viseur du PSG, José Mourinho n'a pas été contacté par le club de la capitale selon nos informations. Derrière Zinedine Zidane et Thomas Tuchel, le nom le plus évoqué reste celui de Thiago Motta. L'ancien milieu de terrain parisien fait des merveilles avec Bologne cette saison et il a été élu meilleur entraîneur du mois de février en Serie A. Que les supporters du PSG se rassurent, son nom est également associé à l'Inter Milan et il pourrait donc permettre la signature de Zinedine Zidane. Mais pour l'heure, rien n'est fait, et Christophe Galtier est encore en poste.