Un scandale éclate avec Messi, le PSG était prévenu

En quittant soudainement l’entraînement mardi, Lionel Messi se retrouve au cœur d’une étonnante polémique qui fait les gros titres. Le PSG et l’entourage de l’Argentin démentent les rumeurs qui circulent sur le sujet, mais plusieurs sources assurent que le numéro 30 aurait bel et bien décidé de partir, déçu de l’exercice concocté par Christophe Galtier. Ce ne serait pas la première fois que La Pulga part au clash avec l’un de ses entraîneurs.

Dans une saison mouvementée, marquée par plusieurs scènes de tensions sur comme en dehors du terrain, le PSG connaît un nouveau psychodrame impliquant cette fois Lionel Messi. Mardi, l’Argentin a arrêté prématurément sa séance d’entraînement, quittant ses coéquipiers malgré l’insistance de Christophe Galtier pour le retenir. Le père du joueur a démenti cette version, tandis que le PSG justifie la sortie de son joueur par des douleurs à l’adducteur, expliquant auprès de RMC que celui-ci était en soin le lendemain. Pour autant, d’autres sources confirment au contraire le refus de Lionel Messi de participer à l'exercice proposé par Christophe Galtier, dans lequel les attaquants devaient effectuer des tâches défensives, de quoi irriter l’Argentin. Si l’incident est avéré, celui-ci ne serait qu’un épisode de plus dans le feuilleton des clashs entre La Pulga et ses entraîneurs.

Les caprices avec Franck Rijkaard (FC Barcelone)

Dès les débuts professionnels de Lionel Messi sous le maillot du FC Barcelone en 2004, Franck Rijkaard s’est heurté au tempérament fort du natif de Rosario comme l’avait reconnu ce dernier quelques années plus tard, faisant son mea-culpa en 2019 : « Quand il ne me faisait pas jouer, je m'énervais. Aujourd'hui, je comprends que c'était la meilleure chose pour moi et je serai toujours reconnaissant envers lui. Je lui ai dit, il fut très important dans sa manière de se comporter avec moi »

Une relation forte et complexe avec Pep Guardiola (FC Barcelone)

Une fois le Néerlandais parti, c’est Pep Guardiola qui est nommé à la tête du Barça, avec le succès qu’on lui connaît. Un triomphe dont l’entraîneur espagnol est le grand artisan avec Lionel Messi, un binôme gagnant qui a tout de même connu quelques complications malgré la forte complicité qui unit les deux hommes. « Lionel Messi, pendant de longues années à Barcelone, cela a été quelqu’un de difficile à gérer. Parce que c’est quelqu’un de très renfermé sur lui-même, qu’il a un problème de communication et il n’est pas frontal pour un sou , révélait en 2021 Alexandre Juillard, auteur du livre Insubmersible Messi , pour RMC . Quand quelque chose l’embêtait, cela passait soit par une autre personne qui allait être son messager, soit par des attitudes boudeuses . »



Cela a notamment été le cas lors de l’arrivée de Zlatan Ibrahimovic en 2009, lorsque l’Argentin aurait réclamé son départ à Pep Guardiola. La situation s’est finalement améliorée, l’actuel entraîneur de Manchester City plaçant sa star au cœur de son projet en Catalogne. Les deux hommes s’éloigneront néanmoins en 2012, après le départ de Guardiola.

Le clash avec Luis Enrique (FC Barcelone)

Devenu indiscutable et intouchable chez les Blaugrana , Lionel Messi ne cache plus ses coups de gueule lorsque l’envie lui prend. C’est notamment le cas en janvier 2015 avec Luis Enrique, comme l’avait dévoilé Jérémy Mathieu, alors joueur du Barça, au micro de RMC . « C’était à un moment donné, c’était… c’était à l’entraînement, voilà. C’était le retour des vacances et voilà, d’un coup pour une faute non-sifflée sur Leo, il a pété un… disons un petit câble, comme ça , expliquant l’ancien international français. Mais ça a frictionné, ils se sont dit les choses. Le coach est venu lui parler après dans le vestiaire et voilà. Comme j’ai dit, ça arrive dans tous les clubs. Mais comme c’est Barcelone on en a fait une tonne. » Si l’ancien coéquipier de Lionel Messi minimise l’incident, celui-ci marquera une fracture entre l’entraîneur espagnol et son numéro 10. Plusieurs médias, dont le quotidien L’Équipe , révéleront que la relation entre les deux hommes finira par être glaciale, au point d’échanger à travers d'autres personnes du staff.



« Avec Leo, c’était les montagnes russes , expliquera Luis Enrique en 2019. Jusqu’à ce que tout soit résolu, il y a eu un temps de tensions, que j'ai dû gérer et qui a duré 15 jours. Mais aujourd’hui, je ne peux que parler des merveilles de Leo. » De son côté, le multiple vainqueur du Ballon d’Or confirmera également le clash, tout contredisant les rapports conflictuels qui auraient suivi : « Je suis revenu d'Argentine après les vacances (début d'année 2015) et nous avons joué le 2 ou le 3 janvier, je ne me souviens plus exactement, et j'ai fini par aller sur le banc et nous avons eu une dispute qui a duré 'un peu de temps'... mais ensuite nous avons eu une relation spectaculaire jusqu'au dernier jour. Quand il a décidé de partir et nous lui avons dit de rester, pas de partir. Nous avions une bonne relation. »

Que s’est-il passé entre Lionel #Messi et Christophe #Galtier ?Si le #PSG et le clan Messi démentent la version qui circule sur son départ de l’entraînement, d’autres sources confirment le malaise et son refus de participer à un exercice@Le10sport 📝⬇️https://t.co/aWpz89aDdy — Bernard Colas (@BernardCls) March 18, 2023

La situation s'est « détériorée » avec Quique Setién (FC Barcelone)

Passé sur le banc du FC Barcelone entre janvier et août 2020, Quique Setién ne garde pas un très bon souvenir de sa collaboration avec Lionel Messi. Loin de faire l’unanimité dans le vestiaire catalan, le technicien qui a vu son aventure s’arrêter brusquement après l’humiliation historique subie face au Bayern Munich (2-8) au Final 8 de la Ligue des Champions n’est jamais parvenu à s’entendre avec le capitaine de l’époque. Quelques semaines avant son départ, il avait notamment fait les frais du caractère de Lionel Messi, ignorant les consignes prodiguées l’adjoint de Setién lors d’un match contre le Celta Vigo. Une attitude qui n’était pas passée auprès de l’entraîneur, qui se serait énervé ensuite contre l’international argentin. « Si tu n’es pas d'accord avec ce que je dis, tu sais où est la porte », lui aurait-il lâché selon la Cadena SER .



« Il y a des joueurs qui ne sont pas faciles à gérer. Parmi eux, il y a Leo, c’est vrai », reconnaîtra Quique Setién après son licenciement dans un entretien accordé à El Pais , avant d’en rajouter une couche sur Movistar Plus + : « Je préfère ne pas parler de Messi. C’est vrai qu’après il y a des situations particulières qui sont inconfortables. Au début, j’avais une très bonne relation, mais c’est vrai que plus tard ça s’est détérioré un peu à cause des résultats, parce que la situation du club n’était pas la meilleure… Je pense qu’il n’était pas content du tout. »

Malaise avec Jorge Sampaoli (Argentine)

En sélection aussi, Lionel Messi a parfois eu du mal à cacher son exaspération envers son entraîneur. Quatre ans avant son sacre à la Coupe du monde 2022, l’Argentine connaît une désillusion en Russie, sorti dès les huitièmes de finale par la France. L’Albiceleste est alors en crise, notamment à cause du malaise entre le vestiaire et Jorge Sampaoli. Durant le tournoi en 2018, le capitaine de l’équipe prend alors ses responsabilités en tenant tête à son sélectionneur. « Ce que vous nous avez demandé n'a pas fonctionné. On n'a plus confiance en vous. Nous voulons désormais avoir notre mot à dire », aurait lancé Messi à Sampaoli, d’après les propos relayés dans le livre du journaliste Ariel Senosiain intitulé Mundial es Historias . « Vous voulez faire les compositions d'équipe, diriger les entraînements, absolument tout faire ? », aurait rétorqué Sampaoli, repris de volée par son joueur : « Tu m’as demandé dix fois avec qui je veux jouer et ne pas jouer et je ne t’ai jamais donné le moindre nom. Ose dire devant tout le monde que je t'ai déjà donné un nom ».

Une entente mitigée avec Mauricio Pochettino (PSG)