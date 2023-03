Messi déclenche un scandale, malaise confirmé au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mardi au Camp des Loges, Lionel Messi a quitté prématurément l’entraînement, de quoi créer une nouvelle polémique dans la capitale. Le bruit court en effet que l’attaquant de 35 ans aurait refusé de participer à un exercice concocté par Christophe Galtier comprenant des tâches défensives. Une version démentie par le PSG et l’entourage de l’Argentin, mais d’autres sources confirment au contraire le malaise.

C’est un nouveau psychodrame qui intervient dans cette saison mouvementée du Paris Saint-Germain. Alors que l'incertitude plane autour de son avenir, les discussions étant toujours en cours entre les deux parties pour la prolongation de son bail prenant fin à l’issue de la saison comme vous l’a indiqué le10sport.com , Lionel Messi fait aujourd’hui parler de lui pour son départ soudain de l’entraînement mardi. Cette énième polémique dans la capitale a éclaté après l’apparition de rumeurs sur les réseaux sociaux rapidement et largement relayées faisant état d’un désaccord entre Christophe Galtier et Lionel Messi, ce dernier ayant été déçu de ce que proposait l’entraîneur parisien, tentant en vain de retenir sa star.

Messi quitte l’entraînement et déclenche un psychodrame

De leur côté, RMC et Foot Mercato ont confirmé le départ de Lionel Messi à l’entraînement, ce dernier n’ayant guère apprécié la séance concoctée par Christophe Galtier, impliquant des tâches défensives pour les attaquants, de quoi irriter le septuple Ballon d’Or. Sur Twitter , Romain Molina a lui aussi appuyé les propos de l’« insider » à l’origine de l'affaire sur Twitter . « Non seulement tu dis vrai, mais tu pointes ce que tout le monde sait mais ne dit pas vraiment : plusieurs joueurs ne sont pas satisfaits des entraînements et même des causeries/tactiques », a souligné le journaliste, faisant notamment référence aux propos tenus par Christophe Galtier à la mi-temps du match entre l’OM et le PSG en Coupe de France (2-1) le 8 février dernier.

Non seulement tu dis vrai, mais tu pointes ce que tout le monde sait mais ne dit pas vraiment : plusieurs joueurs ne sont pas satisfaits des entraînements et même des causeries/tactiques (cf, le discours à la mi-temps en CDF à Marseille).Keep the faith — Romain Molina (@Romain_Molina) March 17, 2023

« Galtier ? Il y en a qui l’appellent le prof de sport »

« Les joueurs ne respectent pas vraiment Galtier, il y en a qui ne le respectent pas. Il y en a qui l’appellent le prof de sport , révélait Romain Molina dans une vidéo publiée la semaine dernière sur YouTube. Certains disent que les entraînements, ça ne va pas, d’autres que les causeries ne vont pas. Il y a un exemple terrible, c’est la Coupe de France à Marseille, où le discours à la mi-temps a été en gros : "bon les gars, on reste tranquille, on est meilleurs qu’eux. On touche Ney, on touche Leo et compact au milieu". Les mecs se sont dits : "où on est ?" »

Le PSG et le clan Messi démentent