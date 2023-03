PSG : Messi s'est fait martyriser, il lâche une énorme punchline

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Éliminé de la Ligue des Champions après les deux défaites contre le Bayern Munich, le PSG reçoit le Stade Rennais dimanche en championnat. Très discret en C1, Lionel Messi agace une partie des supporters parisiens, à tel point qu’il pourrait être sifflé. Pour Juninho, cela n’aurait rien d’étonnant.

Le PSG sort d’un mois de février difficile. Même si Paris a pris suffisamment d’avance en championnat pour assurer le titre (sauf catastrophe), le club de la capitale a été éliminé de la Coupe de France et de la Ligue des Champions. Battu deux fois par le Bayern Munich, le club de la capitale n’aura même pas inscrit le moindre but sur le huitième de finale. Pourtant, le PSG avait des arguments offensifs.

Lionel Messi a déçu

Neymar a manqué le retour, Kylian Mbappé les 60 premières minutes du match aller mais Lionel Messi était bien là… et l’Argentin est passé au travers. Sur les deux rencontres, le champion du monde n’a jamais mis la défense du Bayern Munich en difficulté, une nouvelle prestation insipide en Ligue des Champions qui agace les supporters du PSG. Ce dimanche, Paris reçoit le Stade Rennais et une question se pose : Lionel Messi sera t-il sifflé par le Parc des Princes ?

«Même si c'est Messi, c'est normal de le siffler»