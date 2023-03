Fiasco au PSG, il a peur de vivre l’enfer

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Éliminé de la Coupe de France et de la Ligue des Champions, le PSG n’a plus que le championnat à jouer. Dimanche, le club de la capitale affronte le Stade Rennais au Parc des Princes. Même si Paris est moins bien, Bruno Genesio ne doute pas du niveau de son adversaire dont il se méfie.

C’est un PSG malade qui va affronter le Stade Rennais dimanche. Éliminé de la Ligue des Champions après sa nouvelle défaite contre le Bayern Munich, le club de la capitale va devoir se consoler avec le championnat, sa dernière compétition à jouer. Après une victoire poussive à Brest samedi dernier, le PSG va retrouver son public pour la première fois depuis la nouvelle désillusion européenne.

Rennes doit rebondir contre le PSG

Et en face, Rennes aura une grosse carte à jouer. Battu par l’OM et tenu en échec à Auxerre la semaine suivante, le club breton doit absolument prendre des points s’il veut décrocher sa qualification en Coupe d’Europe. Bruno Genesio connaît parfaitement ses rendez-vous et il ne doute pas un instant du niveau du PSG dont il se méfie.

«Ils auront à coeur de faire taire toutes les critiques»