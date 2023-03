Désastre à Paris, le PSG annonce une surprise

La rédaction

Ce jeudi, Sergio Ramos aurait quitté prématurément l'entraînement collectif du PSG après avoir reçu un mauvais coup. Et son état a été communiqué par le club ce vendredi. En effet, Sergio Ramos souffre d'une gêne au mollet droit. Toutefois, Christophe Galtier espère tout de même pouvoir l'aligner ce dimanche face à Rennes.

L'hécatombe continue au sein de la défense du Paris Saint-Germain. Après la grave blessure de Presnel Kimpembe, Marquinhos, Nordi Mukiele, Achraf Hakimi et désormais Sergio Ramos sont touchés. Pourtant, pour Christophe Galtier, il existe encore un espoir de voir l'Espagnol disputer le match face à Rennes ce dimanche.

La jeunesse au pouvoir

Face à ces nombreux absents, Christophe Galtier va devoir se creuser la tête pour mettre en place une défense compétitive. D'après les dernières rumeurs, les « titis » parisiens comme El Chadaille Bitshiabu et Thimotée Pembélé devraient être titulaires, aux côtés de Danilo Pereira et Juan Bernat, lors du match du PSG face au Stade Rennais.

« J'espère qu'on pourra récupérer Sergio Ramos »