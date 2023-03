Mbappé : Le PSG interpelle Deschamps

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avec la retraite internationale d'Hugo Lloris, l'équipe de France va avoir un nouveau capitaine et deux joueurs semblent en concurrence pour récupérer le brassard : Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Interrogé sur ce sujet, Christophe Galtier a donné son avis.

L'équipe de France connaît un petit lifting. Didier Deschamps a effectivement convoqué trois nouveaux dans sa liste à savoir Brice Samba, Wesley Fofana et Khephren Thuram. Les deux premiers bénéficient des retraites d'Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane. Et le départ du portier de Tottenham va engendre un autre changement puisque le brassard de capitaine va changer de bras et sera probablement sur celui d'Antoine Griezmann ou de Kylian Mbappé. Mais pour le moment, Didier Deschamps refuse de trancher.

Deschamps botte en touche

« Il y en a certains que je retiens. Kylian en fait partie. Ça passera par des discussions avec eux avant que je prenne ma décision. Il y a une responsabilité par rapport au fait d'être capitaine, avec des obligations un peu plus importantes, mais je veux avoir cette discussion en interne avant de prendre ma décision », confiait le sélectionneur des Bleus en conférence de presse jeudi. Et la question a également été posée à Christophe Galtier ce vendredi alors que Kylian Mbappé a déjà plusieurs fois porté le brassard de capitaine du PSG, notamment à Brest le week-end dernier en l'absence de Marquinhos.

Mbappé capitaine ? Galtier se prononce