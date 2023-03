Le clan Mbappé fait une demande inattendue au PSG

Thibault Morlain

Au PSG, un Mbappé peut en cacher un autre. Alors que tous les yeux sont bien évidemment rivés vers Kylian Mbappé, son frère, Ethan, est actuellement en train de se développer chez les équipes de jeunes. Alors que le milieu de terrain de 16 ans fait déjà preuve d’un grand talent, il n’y aurait pas que le football qui compterait pour lui et ses parents. Explications.

Aura-t-on le droit bientôt à deux Mbappé au PSG ? Alors que Kylian Mbappé est aujourd’hui indiscutable avec le club de la capitale, son frère, Ethan, est lui en train de se faire un nom chez les équipes de jeunes. Prometteur, le milieu de terrain fait parler son talent sur un terrain de football, mais à son âge, 16 ans, l’école est encore importante.

Mbappé avantagé, il dénonce un scandale https://t.co/GETRAzttZ4 pic.twitter.com/9BcCYfojMM — le10sport (@le10sport) March 16, 2023

Plus de cours pour Ethan Mbappé

D’ailleurs, Le Parisien fait une révélation sur l’importance de l’école pour les Mbappé concernant Ethan. Ainsi, le quotidien régional dévoile qu’à la demande de sa famille, le prodige du PSG suit des cours supplémentaires. Un moyen ainsi d’approfondir un peu plus l’apprentissage reçu en classe…

« On veut créer des garçons équilibrés sur le terrain et en dehors »