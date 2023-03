C’est confirmé, un transfert légendaire est prévu pour Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a récemment avoué ne pas lier son avenir au PSG au succès du club en Ligue des champions. Cependant, l’élimination prématurée relancerait le feuilleton mercato et le Real Madrid se serait déjà préparé à dégainer une offre si une condition était respectée.

Kylian Mbappé a prolongé son contrat au PSG jusqu’en juin 2025 au printemps 2022, snobant au passage le Real Madrid qui lui avait pourtant déroulé le tapis rouge. De quoi agacer les journalistes espagnols qui ont mené par la suite une campagne anti-Mbappé pour certains. Cependant, le Real Madrid ne lui aurait pas fermé la porte à double tour et particulièrement son président Florentino Pérez.

Le Real Madrid attend le feu vert afin de dégainer une offre pour Mbappé

A en croire les informations divulguées par Sport BILD , Kylian Mbappé pourrait toujours rebondir au Real Madrid s’il prenait la décision de plier bagage à la prochaine intersaison. Le média allemand assure que le Real Madrid aurait mis une somme de côté à dégainer pour le PSG si jamais Mbappé devenait disponible sur le marché des transferts.

Madrid se tient prêt pour Mbappé et a déjà une certitude pour son mercato